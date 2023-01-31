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15:02, 31 января 2023Мир

Лавров назвал ошибкой Запада слом СВПД

Глава МИД РФ Лавров назвал ошибкой Запада слом СВПД

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Курс на слом совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) является огромной ошибкой Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с его египетском коллегой Самехом Шукри. Его слова передает корреспондент «Ленты,ру».

«Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего участников СВПД по урегулированию иранской ядерной программы, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно Советом Безопасности ООН», — сказал российский дипломат.

Лавров также призвал все стороны договора вернуться к его реализации. Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.

Ранее постпред МИД России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что США решили заморозить переговоры с Россией касательно восстановления СВПД по иранской ядерной программе, отметив, что при желании их можно было бы завершить за несколько дней.

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Глеб Бажуткин
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