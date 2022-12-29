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08:04, 29 декабря 2022Россия

Лавров дал оценку ситуации вокруг СВПД

Лавров призвал США и Иран вернуться к выполнению всех требований СВПД

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он призвал все стороны договора вернуться к его реализации.

«Российская дипломатия не склонна к пораженчеству. Это западники то и дело заявляют, что все пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы», — заявил он.

Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.

По его словам, Россия предложила свой план действий, при котором США и Иран одновременно и поэтапно двигаются навстречу друг другу, постепенно возвращаясь к выполнению всех требований СВПД. Лавров отметил, что это удастся реализовать в том случае, если власти обеих стран в этом действительно заинтересованы. Он также подчеркнул, что у СВПД нет разумной альтернативы.

Ранее постпред МИД России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что США решили заморозить переговоры с Россией касательно восстановления СВПД по иранской ядерной программе, отметив, что при желании их можно было бы завершить за несколько дней.

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Марина Совина
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