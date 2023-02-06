Туристы отправились в тур в Южную Корею и бесследно исчезли

В Южной Корее ищут 23 тайских туриста, которые не вернулись на обратный рейс

Власти Таиланда ищут 23 туриста, которые бесследно исчезли после прибытия чартерного рейса в Южную Корею — путешественники отделились от основной группы и не сели на обратный самолет. Об этом пишет Yonhap News Agency.

Как стало известно, 30 января 175 тайских туристов прилетели на первом после пандемии чартерным рейсом из Бангкока в Муан, чтобы отправиться в экскурсионный тур по главным достопримечательностям корейской провинции Чолла-Намдо.

В Министерстве юстиции Южной Кореи сообщили, что 10 туристов пропали в корейском аэропорту, сразу же после прибытия рейса. Еще 13 отделились от своей группы на четвертый день осмотра достопримечательностей. Ведомство прилагает все усилия, чтобы найти исчезнувших путешественников и вернуть их домой.

Отмечается, что правительство провинции Южная Чолла-Намдо поставило цель привлечь порядка 2400 тайских туристов чартерными рейсами до конца марта, однако ожидается, что недавнее исчезновение путешественников негативно повлияет на достижение этой цели.

Ранее сообщалось о пятерых сбежавших от мобилизации россиян, которые были вынуждены временно поселиться в международном аэропорту Сеула. Мужчины несколько месяцев жили в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли авиагавани: беженцы выживали за счет продуктов, предоставляемых министерством юстиции.