Укравшего 15 лет назад 25 миллионов рублей россиянина поймали с наркотиком

МВД: житель Югры, укравший 15 лет назад из банка 25 млн, пойман с наркотиком в Тюмени

Житель Югры, который почти 15 лет назад украл из банка в Ханты-Мансийске 25 миллионов рублей, попался с наркотиком и теперь предстанет перед судом за два преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, в июле 2008 года мужчина работал в банке и решил воспользоваться своим служебным положением, чтобы быстро обогатиться. Он изготовил подложное электронное платежное поручение и по нему получил в кассе 25 миллионов рублей, после чего скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Лишь в апреле 2022 года югорчанина случайно поймали в Тюмени. Он забрал закладку с наркотиком и ехал в такси, которое остановили полицейские для проверки документов. У пассажира оказался пакетик с 0,5 грамма N-метилэфедрона.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном хранении наркотиков, которое объединили в одно производство и передали в суд Югры.