Очевидец описал момент нового землетрясения в Турции

Проживающий в Турции Семен Маинский сообщил о новом землетрясении в стране

Проживающий в Турции россиянин Семен Маинский рассказал о новом землетрясении в Турции. В беседе с «Лентой.ру» он описал момент стихийного бедствия.

«Только что был толчок. Несильно, но лучше мы пойдем на улицу, все-таки не ночь. Эпицентр там же, где был ночью, в Кахраманмараше», — сообщил Маинский.

Переживший второе землетрясение за сутки россиянин также отметил, что паники у людей нет. «Все уже морально готовы, видимо. Но люди высыпали на улицу», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Также проживающий в Турции Семен рассказал, что работу школ в регионе отменили на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что в Турции зафиксировано новое землетрясение. Уточняется, что в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 7,8. Также сообщается, что подземные толчки ощущались в Анкаре.

Первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17. Наибольшие разрушения произошли на юго-востоке страны.