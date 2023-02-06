Раскрыта обстановка в крупнейших аэропортах Турции после землетрясения

Раскрыта обстановка в аэропортах Стамбула, Анкары и Антальи после землетрясения

Аэропорты Стамбула, Анкары и Антальи продолжают свою работу в штатном режиме после разрушительного землетрясения в юго-восточной части страны. О текущей обстановке сообщает ТАСС.

Крупнейшие авиагавани Турции продолжают принимать и отправлять рейсы. Как уточняется, в аэропортах Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле ряд вылетов отменен в связи с ухудшением погодных условий, при этом пассажиры были уведомлены об этом заранее.

Росавиация в официальном Telegram-канале раскрыла, что ситуация с землетрясением не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний, полеты в воздушном пространстве Турции выполняются также в штатном режиме.

По данным телеканала CNN Türk, единственной пострадавшей воздушной гаванью оказался аэропорт в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Природный катаклизм полностью разрушил взлетно-посадочную полосу, авиагавань не принимает самолеты. Помимо прочего, прекратили обслуживание рейсов воздушные порты Кахраманмараша и Газиантепа.

Утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, а также о разрушении цитадели Алеппо, включенной в список ЮНЕСКО.