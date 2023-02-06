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17:57, 6 февраля 2023Силовые структуры

Нашедший в московской квартире тела пожилых родителей сын признался в убийстве

За убийство родителей-пенсионеров в квартире на Ленинском проспекте задержали их сына

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи установили причастность 50-летнего сына к убийству пожилой супружеской пары в квартире на Ленинском проспекте. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, фигурант признал вину и рассказал, что убил родителей из-за длительных разногласий.

Ранее стало известно, что в Москве сын обнаружил тела родителей-пенсионеров с ножевыми ранениями. Он нашел родителей 73 и 74 лет в их квартире на Ленинском проспекте. Сын приехал к ним, потому что они перестали выходить на связь. Дверь в квартире была открыта. Было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Позже сообщалось, что погибший пенсионер работал в одной из секретных спецслужб полковником-секретчиком. Они трудились вместе с супругой во франкоязычной стане третьего мира. Бывшие коллеги рассказали, что потерпевший был аккуратным, интеллигентным и образованным человеком.

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Екатерина Власова
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