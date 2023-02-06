На Украине заявили о готовности помочь Турции в связи с землетрясением

Президент Зеленский заявил, что Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова помочь Турции в связи с землетрясением, которое привело к многочисленным разрушениям. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «В это время мы рядом с дружественным турецким народом, готовы оказать необходимую помощь», — заявил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло ранним утром 6 февраля, его эпицентром стал эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараш. По данным властей, 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях страны.