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09:56, 6 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности помочь Турции в связи с землетрясением

Президент Зеленский заявил, что Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова помочь Турции в связи с землетрясением, которое привело к многочисленным разрушениям. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «В это время мы рядом с дружественным турецким народом, готовы оказать необходимую помощь», — заявил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло ранним утром 6 февраля, его эпицентром стал эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараш. По данным властей, 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях страны.

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Алевтина Запольская
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