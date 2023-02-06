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08:29, 6 февраля 2023Мир

Влияние соперничества США и Китая на Европу оценили

Politico: обострение соперничества США и Китая заставит Европу выбрать одну из сторон

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Отношения США и Китая повлияют на решения Европейского союза (ЕС). Развитие конфликта оценил обозреватель Стюарт Лау в материале Politico.

«По мере обострения соперничества между США и Китаем на европейцев, чей подход к Китаю очень разнообразен, будет оказываться все большее давление с целью заставить их выбрать одну из сторон», — привел Лау слова Рикардо Борхеса де Кастро, руководителя программы «Европа в мире» в Центре европейской политики, аналитическом центре в Брюсселе.

По словам аналитика, реальность такова, что если в мире будут все больше доминировать два полюса — США и Китай — Евросоюзу и европейцам придется перенимать чужую позицию до тех пор, пока безопасность и оборона Европы будет зависеть от ядерного зонтика США.

Согласно дипломатическим источникам Politico, конфликт Вашингтона и Пекина касательно китайского аэростата в небе над США означает, что американской стороне придется следить за тем, как остро реагирует КНР. Кроме того, в материале отметили, что противостояние сторон усложняется тем, что Китай не заинтересован в участии в антироссийской политике Запада.

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Виктория Кондратьева
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