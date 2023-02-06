Описан риск покупки видеокарты у майнера

Linus Tech Tips: майнинг незначительно влияет на ресурс видеокарт

Блогер Linus Tech Tips описал риск покупки видеокарты, использованной для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам популярного YouTube-блогера, он хотел проверить, снижается ли производительность видеокарт после использования их для майнинга. С этой целью автор приобрел 19 подержанных видеокарт, которые ранее принадлежали майнерам.

Создатель канала Linus Tech Tips провел тесты и сделал вывод, что производительность оборудования в целом не пострадала — по словам специалиста, процедура майнинга незначительно влияет на ресурс видеокарт. Однако в некоторых случаях — при использовании видеокарт Gigabyte Eagle RTX 3060 OC и Sapphire Pulse RX 5700 XT — тактовая частота устройств была ниже заявленной производителем.

Также выяснилось, что мощность видеокарты Gigabyte Eagle OC 12GB значительно упала. При этом остальные 18 девайсов продолжили работать нормально. Linus Tech Tips сделал вывод, что геймеры могут покупать подержанные видеокарт, ранее использованные майнерами. По словам специалиста, при использовании в игровых ПК видеокарты изнашиваются быстрее, чем при добыче криптовалют.

В конце января на Reddit обнародовали статистику самых надежных брендов видеокарт, собранную швейцарским ретейлером Digitec. В тройку производителей оборудования, которое реже всего возвращали в магазин, попали Dell, ASRock и Gainward.