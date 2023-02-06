Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:44, 6 февраля 2023Наука и техника

Описан риск покупки видеокарты у майнера

Linus Tech Tips: майнинг незначительно влияет на ресурс видеокарт

Фото: Florian Olivo / Unsplash

Блогер Linus Tech Tips описал риск покупки видеокарты, использованной для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам популярного YouTube-блогера, он хотел проверить, снижается ли производительность видеокарт после использования их для майнинга. С этой целью автор приобрел 19 подержанных видеокарт, которые ранее принадлежали майнерам.

Создатель канала Linus Tech Tips провел тесты и сделал вывод, что производительность оборудования в целом не пострадала — по словам специалиста, процедура майнинга незначительно влияет на ресурс видеокарт. Однако в некоторых случаях — при использовании видеокарт Gigabyte Eagle RTX 3060 OC и Sapphire Pulse RX 5700 XT — тактовая частота устройств была ниже заявленной производителем.

Также выяснилось, что мощность видеокарты Gigabyte Eagle OC 12GB значительно упала. При этом остальные 18 девайсов продолжили работать нормально. Linus Tech Tips сделал вывод, что геймеры могут покупать подержанные видеокарт, ранее использованные майнерами. По словам специалиста, при использовании в игровых ПК видеокарты изнашиваются быстрее, чем при добыче криптовалют.

В конце января на Reddit обнародовали статистику самых надежных брендов видеокарт, собранную швейцарским ретейлером Digitec. В тройку производителей оборудования, которое реже всего возвращали в магазин, попали Dell, ASRock и Gainward.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500
Юрист оценил инцидент со стрелявшим по полиции фейерверками россиянином
Названо преимущество Усика над Фьюри
Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви
Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
Беременная женщина попала в пробку по дороге в роддом и родила в машине
Стало известно о беспрецедентной помощи Израиля Сирии по просьбе России
В Турции начался сильный пожар из-за землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.