Перечислены самые надежные производители видеокарт

На Reddit опубликовали список самых надежных брендов видеокарт за последние два года

Посетитель Reddit обнародовал статистику самых надежных брендов видеокарт. Об этом сообщает издание VideoCardz.

Авторы тематического портала обратили внимание на пост пользователя Reddit под ником GaoHAQ. В нем посетитель площадки заявил, что у него оказалась статистика возвратов видеокарт от швейцарского ретейлера Digitec, собранная за последние два года. Данные опубликованы в виде количества возвратов оборудования по каждому бренду, представленного в процентном соотношении.

На первом месте в списке самых надежных производителей видеокарт с показателем 0 процентов оказалась Dell. В тройку вошли ASRock и Gainward — 0,3 и 0,4 процента соответственно. В списке также перечислили Inno3D, PNY, Palit, HP, MSI, Zotac и Asus. Самый высокий процент брака оказался у Sapphire и XFX (2,4 и 2,5 процента соответственно), которые сотрудничают с AMD.

Кроме того, GaoHAQ выложил статистику по времени, которое требуется производителю техники на обработку случаев обращения потребителей с просьбой о возврате. В топе лидировала Sapphire, специалисты которой в среднем обрабатывали заявки в течение трех дней. На последнем месте рейтинга указали Gigabyte, сотрудники которой тратили на рассмотрение каждого случая около 18 дней.

Журналисты медиа отметили, что представленные данные являются довольно подробными и заслуживают внимания потребителей. Однако на точность статистики могли повлиять пандемия COVID-19 и популярность майнинга.

В октябре 2022 года журналисты Forbes рассказали, что стоимость видеокарт на российском рынке рухнула. Удешевление связали с обновлением криптовалюты Ethereum, создатели которой отказались от традиционного способа добычи цифровых активов.