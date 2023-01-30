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20:49, 30 января 2023Наука и техника

Перечислены самые надежные производители видеокарт

На Reddit опубликовали список самых надежных брендов видеокарт за последние два года

Фото: Hadrian / Shutterstock

Посетитель Reddit обнародовал статистику самых надежных брендов видеокарт. Об этом сообщает издание VideoCardz.

Авторы тематического портала обратили внимание на пост пользователя Reddit под ником GaoHAQ. В нем посетитель площадки заявил, что у него оказалась статистика возвратов видеокарт от швейцарского ретейлера Digitec, собранная за последние два года. Данные опубликованы в виде количества возвратов оборудования по каждому бренду, представленного в процентном соотношении.

На первом месте в списке самых надежных производителей видеокарт с показателем 0 процентов оказалась Dell. В тройку вошли ASRock и Gainward — 0,3 и 0,4 процента соответственно. В списке также перечислили Inno3D, PNY, Palit, HP, MSI, Zotac и Asus. Самый высокий процент брака оказался у Sapphire и XFX (2,4 и 2,5 процента соответственно), которые сотрудничают с AMD.

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Кроме того, GaoHAQ выложил статистику по времени, которое требуется производителю техники на обработку случаев обращения потребителей с просьбой о возврате. В топе лидировала Sapphire, специалисты которой в среднем обрабатывали заявки в течение трех дней. На последнем месте рейтинга указали Gigabyte, сотрудники которой тратили на рассмотрение каждого случая около 18 дней.

Журналисты медиа отметили, что представленные данные являются довольно подробными и заслуживают внимания потребителей. Однако на точность статистики могли повлиять пандемия COVID-19 и популярность майнинга.

В октябре 2022 года журналисты Forbes рассказали, что стоимость видеокарт на российском рынке рухнула. Удешевление связали с обновлением криптовалюты Ethereum, создатели которой отказались от традиционного способа добычи цифровых активов.

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Андрей Ставицкий
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