Перечислены самые надежные производители видеокарт
Посетитель Reddit обнародовал статистику самых надежных брендов видеокарт. Об этом сообщает издание VideoCardz.
Авторы тематического портала обратили внимание на пост пользователя Reddit под ником GaoHAQ. В нем посетитель площадки заявил, что у него оказалась статистика возвратов видеокарт от швейцарского ретейлера Digitec, собранная за последние два года. Данные опубликованы в виде количества возвратов оборудования по каждому бренду, представленного в процентном соотношении.
На первом месте в списке самых надежных производителей видеокарт с показателем 0 процентов оказалась Dell. В тройку вошли ASRock и Gainward — 0,3 и 0,4 процента соответственно. В списке также перечислили Inno3D, PNY, Palit, HP, MSI, Zotac и Asus. Самый высокий процент брака оказался у Sapphire и XFX (2,4 и 2,5 процента соответственно), которые сотрудничают с AMD.
Кроме того, GaoHAQ выложил статистику по времени, которое требуется производителю техники на обработку случаев обращения потребителей с просьбой о возврате. В топе лидировала Sapphire, специалисты которой в среднем обрабатывали заявки в течение трех дней. На последнем месте рейтинга указали Gigabyte, сотрудники которой тратили на рассмотрение каждого случая около 18 дней.
Журналисты медиа отметили, что представленные данные являются довольно подробными и заслуживают внимания потребителей. Однако на точность статистики могли повлиять пандемия COVID-19 и популярность майнинга.
В октябре 2022 года журналисты Forbes рассказали, что стоимость видеокарт на российском рынке рухнула. Удешевление связали с обновлением криптовалюты Ethereum, создатели которой отказались от традиционного способа добычи цифровых активов.