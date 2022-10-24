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12:54, 24 октября 2022Наука и техника

Цены на видеокарты в России рухнули из-за криптовалют

Forbes: видеокарты в России подешевели в несколько раз из-за Ethereum

Фото: Luis Gonzalez / Unsplash

Стоимость видеокарт на российском рынке рухнула. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты сослались на одного из владельцев майнинговой фермы, который заявил, что в сентябре видеокарты в России подешевели в пять раз. Информацию о снижении цены на видеокарты в несколько раз подтвердили специалисты и участники рынка. Рекордное удешевление связано с обновлением криптовалюты Ethereum, создатели которой отказались от традиционного способа добычи цифровых активов.

По словам майнеров, самыми востребованными в их отрасли считаются видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 30. Если в марте видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 была оценена в 500 тысяч рублей, то осенью ее можно приобрести за 100 тысяч рублей или еще дешевле — на вторичном рынке. По словам собеседника Forbes, более 90 процентов майнеров работают с Ethereum и сейчас пытаются продать свои видеокарты.

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Снижение интереса к майнингу подтвердил интернет-омбудсмен и сооснователь Русской майнинговой компании Дмитрий Мариничев. По его словам, спрос на майнинг упал, и в связи с этим видеокарты стали более доступны. «В целом на игровые пользовательские видеокарты сейчас спрос не растет, а цены и объемы продаж постепенно снижаются», — добавил представитель «Марвел-Дистрибуции». Сооснователь BitCluster Сергей Арестов заключил, что майнинг Ethereum на видеокартах можно считать завершенным.

В середине сентября операторы Ethereum объявили о переходе с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Мотивом к проведению реформы стала забота о планете и необходимость уменьшения углеродного следа компании.

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Андрей Ставицкий
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