Главный конкурент биткоина совершил революцию в расходе энергии

Сеть Ethereum перевели на стекинг в ходе обновления The Merge

В сети главного конкурента Bitcoin — Ethereum — состоялось масштабное обновление под названием The Merge («Слияние»). Об этом утром 15 сентября написал его создатель Виталик Бутерин в своем Twitter. Мотивом к проведению реформы стала забота о планете и необходимость уменьшения углеродного следа компании — новый алгоритм работы позволит второй по величине криптовалюте существенно сократить расход электроэнергии.

Обновление заключается в том, что криптовалюта перешла с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Proof-of-Work — это алгоритм консенсуса, который предполагает совершение сложных математических вычислений для поддержания работы блокчейна и выполнения транзакций. Именно этими вычислениями занимаются мощные компьютеры добытчиков криптовалют (майнеров). В криптоиндустрии майнингом называют только этот способ производства цифровых активов, для остальных механизмов этот термин не используется.

Экоактивисты часто обвиняют криптосообщество в огромном ущербе окружающей среде — согласно подсчетам ученых из Кембриджа, только на майнинг биткоина приходится примерно 0,5 процента мирового энергопотребления. В связи с этим разработчики Ethereum решили перевести сеть на более безопасный для планеты алгоритм — Proof-of-Stake (или стекинг), который не требует больших вычислительных мощностей и объемов энергии. В такой сети работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают вознаграждение за их хранение.

на 99% сократился расход электроэнергии на поддержание работы сети Ethereum

По данным сервиса CryptoQuant, сложность и хешрейт Ethereum — главные характеристики классического майнинга — упали до нуля, криптовалюту больше нельзя добыть с помощью вычислений. По словам разработчиков, сбоев или ошибок в процессе обновления не возникло. Крупнейшая криптобиржа Binance, как и ряд других крупных площадок, ранее на своем сайте пообещала начислить пользователям, имеющим ETH и WETH, новые токены сети в соотношении 1:1.

Разработчики Ethereum заявили о планах полностью отказаться от алгоритма Proof-of-Work и перевести сеть на Proof-of-Stake в начале 2021 года. До реформы Ethereum на PoS были построены сети только двух крупных криптовалют — Cardano и Solana, которые занимают восьмое и девятое место по капитализации соответственно.

Вторая жизнь

Один из создателей Ethereum и основатель проекта ConsenSys Джозеф Любин назвал обновление третьим наиболее крупным событием в индустрии после появления биткоина и создания Ethereum, cообщает портал Forklog. Старший аналитик российского агрегатора криптообменников Bestchange.ru Никита Зуборев рассказал «Ленте.ру» о наиболее значимом последствии обновления для проекта Ethereum.

«Фактически майнеры перестанут продавать большие объемы токенов чтобы обеспечить сам процесс майнинга, теперь валидаторы будут массово замораживать активы, а нужды в оперативной продаже заработанных токенов уже не будет», — объяснил эксперт. В результате предложение этой криптовалюты на рынке будет плавно уменьшаться, что положительно отразится на ее цене.

Зуборев также отметил, что алгоритм PoS можно считать более защищенным от потенциального взлома, чем PoW. «В криптомире есть такое понятие как "атака 51 процента". Простыми словами, тот кто владеет больше, чем половиной вычислительной мощности, тот может безнаказанно нарушать правила», — сказал он. Такая атака опасна для сети, работающей на майнинге. Если злоумышленник решил взломать сеть на PoS, ему необходимо завладеть 51 процентов валидаторов: это означает заморозку огромной суммы минимум на полгода, за которые скомпрометированная криптовалюта обесцениться и злоумышленник потеряет больше, чем приобретет, объяснил эксперт.

Курс Ethereum не дал ожидавшейся положительной динамики — по состоянию на 16:28 по московскому времени криптовалюта подешевела на 1,4 процента, до 1584 доллара, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов объяснил такую динамику продолжающимся давлением на рынок после публикации данных по инфляции в США за август.

После их появления 13 сентября обвал произошел не только на финансовом, но и на криптовалютном рынке. «Криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому будущее Ethereum и других токенов будет напрямую зависеть от динамики фондовых индексов и американской статистики. Главный враг рисковых активов — повышение ставок центральными банками и ралли доллара», — заключил эксперт.

Никита Зуборев из Bestchange.ru также рассказал, что эффект от внедрения нового механизма уже заложен в текущую цену Ethereum — обновление ожидали несколько месяцев, инвесторы понимали значимость внедрения этого механизм и покупали валюту по завышенной цене. Зуборев считает, что глобальный крипторынок вряд ли незамедлительно отреагирует на реформу Ethereum, однако долгосрочный эффект перераспределения денежных потоков может сказаться на некоторых торговых парах и, при положительном сценарии, способствовать росту капитализации всего рынка.