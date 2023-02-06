Опровергнута польза витамина D при астме

В «Кокране» опровергли пользу витамина D при приступах астмы

Английские специалисты из Лондонского университета королевы Марии и Эдинбургского университета опровергли пользу витамина D при астме. Предыдущие Кокрановские обзоры указывали на то, что это вещество способно снизить количество бронхоспазмов. Выводы новой работы описываются в журнале Cochrane Database of Systematic Reviews.

«Кокран» (Cochrane) — международная некоммерческая организация, которая изучает существующие методы и способы лечения на основе исследований доказательной медицины. Периодически команда «Кокрана» выпускает собственные обзоры с рекомендациями, которые считаются авторитетными в медицинском сообществе.

Последний обзор по взаимосвязи витамина D и астмы был опубликован в 2016 году. Он объединил в себе девять исследований, в которых в общей сумме приняли участие 1093 человека. Тогда было выдвинуто мнение, что дефицит витамина D связан с повышенным риском тяжелых приступов астмы, а достаточное его количество снижает вероятность приступов.

Однако теперь ученые выпустили больше исследований, и выводы обзора были обновлены. Всего было проанализировано 20 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие 1155 детей и 1070 взрослых, страдающих астмой. У большинства пациентов была астма легкой или средней степени тяжести.

Сравнение двух групп участников, где первая принимала добавки с витамином, а вторая получала плацебо, показало, что между ними не существует статистически значимой разницы в количестве приступов, требующих приема стероидных препаратов. Также результаты исследования выявили, что витамин D не позволяет контролировать астму даже у людей с дефицитом этого вещества.

При этом авторы подчеркивают, что в их обзоре было мало участников с тяжелыми проявлениями астмы, а также с очень низким уровнем витамина D в крови, поэтому в этих областях необходимы дополнительные исследования.

