В белорусском учреждении началась внезапная проверка боеготовности

Минобороны Белоруссии заявило о внезапной проверке боеготовности в учреждении образования

В белорусском образовательном учреждении началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram.

«В учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности», — сказано в сообщении министерства. Уточняется, что такое решение принял министр обороны республики Виктор Хренин.

3 февраля на полигоне Гожский в Гродненской области прошли учения белорусских танкистов. Как сообщалось, военные отработали выдвижение подразделений из района сосредоточения, занятие огневого рубежа, ведение оборонительных боевых действий танковым взводом и выход из боя.

Ранее Минобороны республики объявило о завершении совместных с Россией летно-тактических учений. В ходе маневров была «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов» и «уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков». Летно-тактические учения государств проходили с середины января. В них были задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики.