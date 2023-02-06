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12:39, 6 февраля 2023Бывший СССР

В белорусском учреждении началась внезапная проверка боеготовности

Минобороны Белоруссии заявило о внезапной проверке боеготовности в учреждении образования

Фото: РИА Новости

В белорусском образовательном учреждении началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram.

«В учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности», — сказано в сообщении министерства. Уточняется, что такое решение принял министр обороны республики Виктор Хренин.

3 февраля на полигоне Гожский в Гродненской области прошли учения белорусских танкистов. Как сообщалось, военные отработали выдвижение подразделений из района сосредоточения, занятие огневого рубежа, ведение оборонительных боевых действий танковым взводом и выход из боя.

Ранее Минобороны республики объявило о завершении совместных с Россией летно-тактических учений. В ходе маневров была «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов» и «уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков». Летно-тактические учения государств проходили с середины января. В них были задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики.

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Кристина Есикова
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