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12:59, 6 февраля 2023Бывший СССР

Бойцы «Вагнера» закрепились на севере и востоке Артемовска

Пушилин сообщил, что бойцам «Вагнера» удалось закрепиться на севере и востоке Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» удалось закрепиться на севере и востоке Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент в восточной части города продолжаются бои в промзоне, однако бойцы «Вагнера» закрепились там и «продолжают вытеснять противника».

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Алевтина Запольская
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