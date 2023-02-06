Бойцы «Вагнера» закрепились на севере и востоке Артемовска

Пушилин сообщил, что бойцам «Вагнера» удалось закрепиться на севере и востоке Артемовска

Бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» удалось закрепиться на севере и востоке Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент в восточной части города продолжаются бои в промзоне, однако бойцы «Вагнера» закрепились там и «продолжают вытеснять противника».