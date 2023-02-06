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15:13, 6 февраля 2023Наука и техника

Microsoft заставила пользователей Windows 10 платить деньги

Windows Latest: в Windows 10 обнаружили рекламу, которую невозможно закрыть

Фото: Unsplash

Microsoft ошибочно добавила в Windows 10 рекламу, которую невозможно закрыть. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты портала заметили рекламный баннер, с помощью которого Microsoft продвигала Microsoft 365. Реклама может появиться при настройке Windows 10 — в ее рамках компания предлагает оформить платную подписку на сервисы. Пользователи заметили, что баннер невозможно пропустить — при нажатии на кнопку «Нет, спасибо» появляется окно ввода данных банковской карты.

По словам журналистов, корпорация фактически заставила своих пользователей платить деньги. Анонимный источник в Microsoft заявил, что инженеры совершили ошибку: рекламный баннер должен иметь две кнопки — «Попробовать бесплатно» и «Нет, спасибо», однако по нажатии на любую из них открывается форма оплаты.

Судя по всему, в ближайшее время Microsoft исправит ошибку. Чтобы избавиться от баннера, журналисты порекомендовали пользователям на время отключить Windows от интернета.

Ранее обладатели лицензий Windows 10 заметили, что в ОС появилась реклама, предлагающая обновиться до Windows 11. При этом рекламный баннер нельзя закрыть — можно лишь на время отложить его появление.

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Андрей Ставицкий
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