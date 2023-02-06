Глава «Роснефти» о формировании цен на российскую нефть

Глава Игорь Сечин «Роснефти» о формировании цен на российскую нефть

Цена на российскую нефть будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе. Такое мнение главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин высказал в ходе министерской сессии Индийской энергетической недели — ключевого Южноазиатского форума, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости.

«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», — сказал глава «Роснефти». «Придется видимо на первом этапе отказаться от сделок по расчетным фьючерсам, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели», — отметил он.

«Как начертано в Екклесиасте: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать"», — сказал Игорь Сечин.

«Надо спокойно относиться к нерыночному вмешательству, специалисты знают, как найти решение», — добавил он.

По его словам, фундаментальной причиной энергокризиса является недоинвестирование отрасли на фоне роста потребления и недостаточный темп воспроизводства ресурсной базы. В ежегодном отчете ОПЕК указано, что для удовлетворения растущего спроса только на нефть к 2045 году необходимы инвестиции в размере 12 триллиона долларов.

«Надо обратить на это внимание, это серьезная ситуация», — сказал Игорь Сечин.

Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.

