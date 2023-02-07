ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России (ВСУ) уничтожили более 100 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на краснолиманском направлении. Как сообщил представитель МО, суммарные потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили до 150 человек. Кроме того, российское войска уничтожили несколько единиц военной техники.

«Уничтожен (...) три боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявил он. Конашенков уточнил, что удары по живой силе ВСУ наносились в том числе из тяжелых огнеметных систем.

Ранее https://lenta.ru/news/2023/01/29/btrrazvedka/, что разведчики 58-го отдельного батальона специального обозначения уничтожили американский БТР М113, принадлежащий ВСУ. Также в результате атаки погибли украинские бойцы, которые выходили из БТР. Цели были поражены в ночное время.