Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 7 февраля 2023Россия

ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВСУ) уничтожили более 100 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на краснолиманском направлении. Как сообщил представитель МО, суммарные потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили до 150 человек. Кроме того, российское войска уничтожили несколько единиц военной техники.

«Уничтожен (...) три боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявил он. Конашенков уточнил, что удары по живой силе ВСУ наносились в том числе из тяжелых огнеметных систем.

Ранее https://lenta.ru/news/2023/01/29/btrrazvedka/, что разведчики 58-го отдельного батальона специального обозначения уничтожили американский БТР М113, принадлежащий ВСУ. Также в результате атаки погибли украинские бойцы, которые выходили из БТР. Цели были поражены в ночное время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3500 человек
Армения выступила с предложениями по мирному соглашению
В ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.