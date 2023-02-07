Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине

Business Insider: правительство Германии разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине

Правительство Германии разрешит оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) поставку 187 танков Leopard 1 Украине. Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, кабмин ФРГ объявит о своем решении во вторник, 7 февраля. Отмечается, что Rheinmetall передаст Киеву 88 единиц техники, остальные 99 танков поступят от FFG.

При этом Business Insider уточняет, что первые танки украинская сторона получит не раньше, чем в середине 2023 года. Кроме того, многие танки необходимо отремонтировать, поэтому есть вероятность, что некоторые единицы техники пойдут на запчасти.

Ранее издание Military Watch писало, что танки Leopard 1, которые ФРГ передаст Украине, создадут дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисты заявили, что они являются устаревшими из-за слабого орудия, которое может использовать только 105-миллиметровые снаряды.