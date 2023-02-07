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19:51, 7 февраля 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась в купальнике за 709 тысяч рублей

Модель Кайли Дженнер снялась в купальнике Chanel 1995 года выпуска за 709 тысяч рублей

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась новыми снимками в бикини за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель засняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляет 9950 долларов (около 709 тысяч рублей).

Ранее Кайли Дженнер также разместила снимки в бикини и яркой обуви, после чего стала объектом насмешек в сети. Бизнесвумен позировала в пляжной одежде и босоножках люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями. «С каких пор птицы продают обувь?», «Что это вообще за обувь?» — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под упомянутым постом фотомодели.

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Майя Пономаренко
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