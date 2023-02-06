Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:03, 6 февраля 2023Ценности

Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви

Телезвезда Кайли Дженнер стала объектом насмешек в сети из-за обуви Jacquemus с перьями

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в обуви с необычным дизайном и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость поделилась фотографиями с отдыха на островах Теркс и Кайкос. На размещенных кадрах она позирует в черно-зеленом бикини, поверх которого она надела укороченную рубашку и мини-юбку. В качестве обуви бизнесвумен выбрала босоножки люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями, а в руках она держала сумку из того же материала.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Подписчики не оценили обувь Дженнер, из-за чего она стала объектом насмешек в соцсети. «С каких пор птицы продают обувь?», «Кайли, ты превзошла саму себя. Ты буквально моешь пол, просто прогуливаясь по дому», «Что это вообще за обувь?», «Просто ужас», «Тотальная безвкусица», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под постом фотомодели.

В октябре 2022 года Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для рекламы напитков GLOW и рассмешила поклонников. Телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка в бассейне собственного дома. Девушку запечатлели с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру манекенщицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498
Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви
Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
Беременная женщина попала в пробку по дороге в роддом и родила в машине
Стало известно о беспрецедентной помощи Израиля Сирии по просьбе России
Названа возможная замена Инны Чуриковой в спектаклях «Ленкома»
В Турции начался сильный пожар из-за землетрясения
Описан риск покупки видеокарты у майнера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.