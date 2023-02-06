Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви

Телезвезда Кайли Дженнер стала объектом насмешек в сети из-за обуви Jacquemus с перьями

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в обуви с необычным дизайном и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость поделилась фотографиями с отдыха на островах Теркс и Кайкос. На размещенных кадрах она позирует в черно-зеленом бикини, поверх которого она надела укороченную рубашку и мини-юбку. В качестве обуви бизнесвумен выбрала босоножки люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями, а в руках она держала сумку из того же материала.

Подписчики не оценили обувь Дженнер, из-за чего она стала объектом насмешек в соцсети. «С каких пор птицы продают обувь?», «Кайли, ты превзошла саму себя. Ты буквально моешь пол, просто прогуливаясь по дому», «Что это вообще за обувь?», «Просто ужас», «Тотальная безвкусица», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под постом фотомодели.

В октябре 2022 года Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для рекламы напитков GLOW и рассмешила поклонников. Телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка в бассейне собственного дома. Девушку запечатлели с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру манекенщицы.