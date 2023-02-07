Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения

Матери звезд «Постучись в мою дверь» оказались под завалами после землетрясения в Турции

Матери звезд сериалов «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь» оказались под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание Eprimefeed.

Исполнитель одной из главных ролей в проекте «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак обратился к властям с просьбой помочь своей родительнице, которая оказалась под завалами в результате природного явления. Артист поведал, что его мать находится под обломками разрушенного дома, в котором она проживала.

Супруга актера Башак Гюмюлджинелиоглу, которая также участвовала в съемках сериала, заявила, что не знает о местонахождении матери. «Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал что-то, сообщите, пожалуйста», — написала артистка в социальных сетях.

Звезда турецких сериалов «Новая жизнь» и «Черная любовь» Мелиса Аслы Памук рассказала, что ее мать и бабушка оказались под завалами, однако спустя несколько часов отметила, что ее близкие были спасены из-под разрушенного строения.

Ранее стало известно, что число жертв природного явления в Турции приблизилось к трем тысячам человек. Утром 6 февраля в стране произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории государства с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

