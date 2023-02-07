Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к трем тысячам

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 2921, еще 15 834 человека пострадали

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам человек. Об этом рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям, сообщает агентство Anadolu.

По данным управления, количество погибших выросло до 2921. Также в результате стихийного бедствия 15 834 человека получили ранения.

Российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции

Ранее сообщалось, что больше 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи турецким коллегам в ликвидации последствий землетрясения. Они привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ, в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры. В ведомстве отметили, что в зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь. В него будут входить терапевтический, операционный и реанимационный блоки.

Как рассказали в МЧС России, российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции — Кахраманмараше. Также в Турцию прибыл борт МЧС России с руководством ведомства, в частности заместителем главы ведомства Александром Чуприяном. Самолет Ан-148 приземлился в аэропорту Аданы.

Подземные толчки ощутили жителей нескольких стран

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. К моменту написания материала в центральной Турции произошел еще один удар стихии магнитудой 5,6.

Подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане, на Кипре и в Грузии. Кроме того, туристов на юге Италии предупредили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции. По прогнозам сотрудников Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть областей Калабрия, Апулии и Сицилии.

Как сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, в результате удара стихии обрушилось свыше пяти тысяч зданий. Также частично разрушена инфраструктура. Он призвал граждан не заходить в поврежденные здания, поскольку есть риск дальнейшего обрушения из-за продолжающихся афтершоков.

5606 зданий обрушилось в результате стихийного бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.