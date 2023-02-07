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06:42, 7 февраля 2023Мир

Землетрясение произошло в центральной Турции

В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной Турции в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 03.13 по времени UTC (в 06.13 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков был в пяти километрах от района Гельбаши. Залегание очага — на глубине двух километров. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего утром 6 февраля в Турции, приблизилось к трем тысячам, ранены 15 834 человека. До этого сообщалось, что при стихийном бедствии в стране обрушилось 5606 зданий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

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Екатерина Подвигина
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