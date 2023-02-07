Больше сотни российских спасателей прибыли в Турцию

Свыше 100 российских спасателей прибыли в пострадавшую от землетрясения Турцию

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Отмечается, что спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ, в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры. В ведомстве отметили, что в зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь. В него будут входить терапевтический, операционный и реанимационный блоки.

Ранее сообщалось, что борт МЧС России с руководством ведомства, в частности заместителем главы ведомства Александром Чуприяном, прибыл в Турцию. Самолет Ан-148 приземлился в аэропорту Аданы.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибшими числятся 2379 человек, ранены более 14 тысяч.