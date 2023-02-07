Руководство МЧС России прибыло в Турцию

Борт с замглавы МЧС России Александром Чуприяном прибыл в Турцию

Борт МЧС России с руководством ведомства, в частности заместителем главы ведомства Александром Чуприяном, прибыл в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Аданы. В ближайшее время в страну должны прибыть еще два самолета с российскими спасателями.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибшими числятся 2379 человек, ранены более 14 тысяч.