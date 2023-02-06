В Италии предупредили об опасности цунами после землетрясения в Турции

Туристов на юге Италии предупредили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции

Департамент гражданской обороны Италии предупредил об опасности цунами в стране из-за землетрясения в Турции, которое произошло в понедельник, 6 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Уточняется, что ценами может возникнуть у южных берегов Италии, в связи с чем жителям и туристам рекомендуется держаться подальше от прибрежных зон и следить за информацией, поступающей от местных властей. По прогнозам сотрудников Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть областей Калабрия, Апулии и Сицилии. В настоящее время волны не превышают 15 сантиметров.

Рано утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром природного явления стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Толчки также почувствовали в соседних государствах — Сирии, Ливане. Всего в результате катаклизма в Турции пострадали 440 человек, еще 76 погибли. Число жертв землетрясения в Сирии составило 237 человек, 639 получили ранения.