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11:23, 6 февраля 2023Путешествия

В Италии предупредили об опасности цунами после землетрясения в Турции

Туристов на юге Италии предупредили об опасности цунами из-за землетрясения в Турции

Фото: César Couto / Reuters

Департамент гражданской обороны Италии предупредил об опасности цунами в стране из-за землетрясения в Турции, которое произошло в понедельник, 6 февраля. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Уточняется, что ценами может возникнуть у южных берегов Италии, в связи с чем жителям и туристам рекомендуется держаться подальше от прибрежных зон и следить за информацией, поступающей от местных властей. По прогнозам сотрудников Национального института геофизики и вулканологии, волны могут достигнуть областей Калабрия, Апулии и Сицилии. В настоящее время волны не превышают 15 сантиметров.

Рано утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром природного явления стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Толчки также почувствовали в соседних государствах — СирииЛиване. Всего в результате катаклизма в Турции пострадали 440 человек, еще 76 погибли. Число жертв землетрясения в Сирии составило 237 человек, 639 получили ранения.

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Валентина Процкова
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