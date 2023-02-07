Уборщица случайно заперлась в камере для подсудимых и два дня не могла выйти

Fox 35: уборщица заперлась в камере для подсудимых и провела все выходные без еды

В американском городе Орландо, штат Флорида, уборщица случайно заперлась в камере для подсудимых и провела два дня за решеткой без еды и лекарств. Об этом сообщает Fox 35.

В пятницу поздно вечером 72-летняя женщина убиралась в камере на 23 этаже здания суда и захлопнула дверь за собой. Она пыталась стучать, но здание уже опустело, и ее никто не услышал. Мобильный телефон остался снаружи в тележке с принадлежностями для уборки, поэтому позвонить и сообщить о проблеме было невозможно.

В субботу и воскресенье суд не работает, и в здании остается только охрана. В результате уборщица не могла выйти из камеры все выходные. Женщину нашли лишь утром в понедельник, когда кто-то заметил рядом с запертой дверью ее тележку.

Пострадавшей не потребовалась госпитализация, но она несколько дней ничего не ела и не имела доступа к необходимому ей инсулину. Воду она добывала из небольшого крана, установленного в камере.

Ранее сообщалось, что полицейские в пригороде Дурбана Берее, ЮАР, задержали грабителя, который ночью проник в магазин, случайно заперся и не смог выбраться. На место происшествия приехали сотрудники охранной фирмы и при содействии полиции задержали подозреваемого.

