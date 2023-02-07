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15:41, 7 февраля 2023Россия

Россиянин без прав попал в аварию со скорой

В Набережных Челнах россиянин без прав попал в аварию со скорой

В Набережных Челнах республики Татарстан россиянин без прав попал в аварию со скорой. ДТП попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует портал Chelny-biz.ru.

На кадрах видно, как автомобиль скорой выезжает на оживленный перекресток, где сталкивается с двигавшейся на высокой скорости иномаркой. Известно, что в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщил Telegram-каналу Mash Iptash участник аварии, управлявший иномаркой, прав на вождение транспортного средства у него нет, хотя он и пытался их получить.

«Вроде бы ездил, передвигался по городу. Взял автомобиль у своей подруги (...) Да, у меня нет прав, к сожалению», — рассказал участник ДТП, но заверил, что ездил по городу нечасто.

При этом Mash Iptash уточняет, что виновным в аварии признали водителя скорой.

Ранее сообщалось, что на трассе в Приморье произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека — ребенок и двое взрослых. Аварию спровоцировал мужчина без прав.

Марк Леонов
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