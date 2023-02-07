Число жертв землетрясения в Турции превысило 3500 человек

Президент Турции Эрдоган заявил о 3549 погибших в результате землетрясения

В результате землетрясения погибло 3549 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Турецкий лидер сообщил об этом в Twitter.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в четыре утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.