Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 7 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3500 человек

Президент Турции Эрдоган заявил о 3549 погибших в результате землетрясения

Фото: Omar Sanadiki / АР

В результате землетрясения погибло 3549 человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Эрдоган объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Турецкий лидер сообщил об этом в Twitter.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в четыре утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
Актера из «Танцующего с волками» обвинили в растлении детей и создании секты
В России назвали базовое правило безопасности в сети
Учителям предложили разрешить повторно получать бесплатное образование
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.