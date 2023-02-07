Россиян предупредили о смертельной опасности распространенного образа жизни

Врач Авакян предупредил, что при малоподвижном образе жизни развивается варикоз и тромбоз

При малоподвижном образе жизни развивается варикоз и тромбоз. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

По словам врача, смертельной опасности себя подвергают люди с распространенной сидячей или стоячей работой, а также те, кто вынужден много времени проводить в путешествиях — в длительных перелетах и переездах на автомобилях. При отсутствии движения мышцы ног перестают сокращаться и способствовать течению крови. В результате у человека развивается варикоз и тромбоз.

В процессе венозного оттока от ног к сердцу огромную роль играют мышцы голени. Они сокращаются, воздействуют на сосуды, стимулируют движение крови по ним. Мышцы работают только при физической активности человека — ходьбы, бега, тренировки в спортзале Армен Авакян хирург-флеболог

Такие же проблемами со здоровьем могут возникнуть у беременных женщин и лежачих больных. Во время беременности матка увеличивается и сдавливает нижнюю полую вену, из-за чего образуется варикозное расширенные вены на ногах и в области промежности, уточнил собеседник «Ленты.ру».

Плохой отток крови может привести к варикозной болезни, тромбоэмболии легочной артерии, тромбозу нижней полой вены Армен Авакян хирург-флеболог

Для профилактики тромбоза следует правильно питаться, отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом. Также на помощь тем, кто находится в зоне риска, приходит компрессионный трикотаж — чулки, гольфы, колготки, пояснил Авакян. Эти изделия, благодаря эффекту распределенной компрессии, улучшают отток крови и помогают венам справляться с нагрузками.

Кроме того, отток крови ухудшается и во время операций. Перед любым хирургическим вмешательством пациенту назначают ношение госпитальных гольфов или чулок, которые подбирает врач, подвел итог хирург-флеболог.

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