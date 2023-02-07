В МЧС допустили нахождение людей под завалами дома в Тульской области

Представитель ГУ МЧС допустил, что в Ефремове под завалами дома могут оставаться люди

Представитель ГУ МЧС по Тульской области допустил, что под завалами дома после взрыва газа в городе Ефремов могут оставаться люди. Его слова приводит РИА Новости.

«Могут находиться. Разбор завалов продолжается», сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли подтвердить, что под завалами больше нет людей.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области. Следствие установило, что в одном из подъездов произошел взрыв газа.

Согласно последним данным, погибли пять человек. На месте происшествия работают спасатели, которые вытащили из-под завалов несколько пострадавших.