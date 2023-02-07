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18:21, 7 февраля 2023Силовые структуры

Из-за обрушения части дома в Тульской области возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело из-за обрушения части дома в Тульской области

Фото: МЧС РФ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом во вторник. 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в одном из подъездов пятиэтажки на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате часть дома обрушилась. Количество пострадавших уточняется.

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Илона Палей
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