Из-за обрушения части дома в Тульской области возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело из-за обрушения части дома в Тульской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом во вторник. 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в одном из подъездов пятиэтажки на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате часть дома обрушилась. Количество пострадавших уточняется.