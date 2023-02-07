Силовые структуры
Из-за обрушения части дома в Тульской области возбудили уголовное дело
СКР возбудил уголовное дело из-за обрушения части дома в Тульской области
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом во вторник. 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что в одном из подъездов пятиэтажки на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате часть дома обрушилась. Количество пострадавших уточняется.