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18:00, 7 февраля 2023Россия

Очевидица описала момент взрыва газа в жилом доме под Тулой

Очевидица рассказала о дрожавших окнах во время взрыва газа в жилом доме под Тулой

Фото: Telegram-канал прокуратуры Тульской области

Во время взрыва в пятиэтажке в городе Ефремове Тульской области в соседних домах задрожали окна. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница по имени Ирина.

«Слышала взрыв где-то в 16:15, в этот момент находилась дома. Живу на улице Дружбы — это два дома от нас, но задрожали окна», — поделилась женщина.

Ранее стало известно о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области, в результате которого обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир.

На данный момент известно о пяти погибших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По сведениям ТАСС, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться люди.

20 января сообщалось, что в городе Лукьянов Нижегородской области в доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека.

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Екатерина Смирная
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