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17:19, 7 февраля 2023Россия

Газ взорвался в жилом доме под Тулой

«112»: взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Тульской области

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, в результате происшествия в российском регионе в доме обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир.

О пострадавших не сообщается. Спасатели и медики направились к месту взрыва в пятиэтажке под Тулой.

По сведениям ТАСС, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться люди.

20 января сообщалось, что в городе Лукьянов Нижегородской области в доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека.

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Анна Щербакова
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