МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
В МЧС заявили, что при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека
При взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека. Число жертв уточнили представители МЧС, их сообщение приводит РИА Новости.
Вскоре после взрыва сообщалось о пяти погибших, однако сейчас информацию скорректировали.
ЧП произошло в городе Ефремове. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.
Ранее очевидцы рассказали «Ленте.ру» о моменте взрыва. Также в сети появились кадры с места взрыва.