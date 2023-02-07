МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой

В МЧС заявили, что при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека

При взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека. Число жертв уточнили представители МЧС, их сообщение приводит РИА Новости.

Вскоре после взрыва сообщалось о пяти погибших, однако сейчас информацию скорректировали.

ЧП произошло в городе Ефремове. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.

Ранее очевидцы рассказали «Ленте.ру» о моменте взрыва. Также в сети появились кадры с места взрыва.