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18:06, 7 февраля 2023Россия

МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой

В МЧС заявили, что при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

При взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли четыре человека. Число жертв уточнили представители МЧС, их сообщение приводит РИА Новости.

Вскоре после взрыва сообщалось о пяти погибших, однако сейчас информацию скорректировали.

ЧП произошло в городе Ефремове. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.

Ранее очевидцы рассказали «Ленте.ру» о моменте взрыва. Также в сети появились кадры с места взрыва.

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Марк Леонов
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