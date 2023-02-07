Блогерша испробовала необычный способ нанесения макияжа и показала результат

Блогерша Алисия Лэнд нанесла тональное средство пальцами и восхитилась результатом

Бьюти-блогерша Алисия Лэнд испробовала необычный способ нанесения макияжа и показала результат. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 43,3 тысячи подписчиков.

Сначала в опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом makeupbyaliciall распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. «Я выгляжу сейчас просто нелепо, но это — быстрый метод нанесения мейкапа», — объяснила она в видео.

Затем героиня публикации растушевала оставшуюся часть продукта на лбу, щеках и подбородке с помощью спонжа. Помимо этого, Лэнд использовала консилер, тушь для ресниц и розовую помаду. На размещенных кадрах видно, что тон кожи блогерши выглядит ровным и естественным. «Это потрясающе, я даже не ожидала, что буду выглядеть так классно», — восхитилась юзерша.

В ноябре 2022 года бьюти-блогерша Кейт Лонгория нанесла на лицо весь флакон тонального средства за раз и нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. Так, в опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица. Затем девушка растушевала тональную основу руками и следующим слоем нанесла еще один выравнивающий тон крем.