Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 7 февраля 2023Ценности

Блогерша испробовала необычный способ нанесения макияжа и показала результат

Блогерша Алисия Лэнд нанесла тональное средство пальцами и восхитилась результатом

Кадр: TikTok

Бьюти-блогерша Алисия Лэнд испробовала необычный способ нанесения макияжа и показала результат. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 43,3 тысячи подписчиков.

Сначала в опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом makeupbyaliciall распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. «Я выгляжу сейчас просто нелепо, но это — быстрый метод нанесения мейкапа», — объяснила она в видео.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Затем героиня публикации растушевала оставшуюся часть продукта на лбу, щеках и подбородке с помощью спонжа. Помимо этого, Лэнд использовала консилер, тушь для ресниц и розовую помаду. На размещенных кадрах видно, что тон кожи блогерши выглядит ровным и естественным. «Это потрясающе, я даже не ожидала, что буду выглядеть так классно», — восхитилась юзерша.

В ноябре 2022 года бьюти-блогерша Кейт Лонгория нанесла на лицо весь флакон тонального средства за раз и нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. Так, в опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица. Затем девушка растушевала тональную основу руками и следующим слоем нанесла еще один выравнивающий тон крем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Швейцарии допустили отказ от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину
Блогерша испробовала необычный способ нанесения макияжа и показала результат
Китай направит в Турцию спасателей и врачей для помощи после землетрясения
Windows 11 удалось запустить на слабом компьютере
В российской школе ребенок сломал позвоночник
Ощутившие последствия землетрясений в Турции россияне рассказали о событиях
Австрия приготовилась выдать визы делегации из России для участия в ПА ОБСЕ
Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид
В ЛНР сообщили о прибытии на фронт украинской военной прокуратуры
Во Франции заявили о бессмысленности покупки Западом нефти у Индии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.