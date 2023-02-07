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02:17, 7 февраля 2023Из жизни

Женщина убила близкую подругу ради похищения ее новорожденной дочери

Жительница США убила подругу и похитила ее новорожденную дочь

Кадр: KPRC-TV

В США к 55 годам тюрьмы приговорили жительницу штата Техас, которая расправилась с подругой ради похищения ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает KPRC-TV.

Хайди Бруссард и ее дочь пропали из своего дома в городе Остин в декабре 2019 года. Через неделю тело женщины было обнаружено в багажнике автомобиля в округе Харрис. Машина стояла около дома, где проживала близкая подруга покойной Маген Фиерамуска. Дочь Бруссард была обнаружена целой и невредимой во время обыска в ее доме.

Выяснилось, что женщины познакомились в христианском лагере и дружили много лет. После рождения у Бруссард дочери, Фиерамуска навестила ее. Через две недели после визита она убила подругу и похитила младенца. Своему бойфренду женщина заявила, что новорожденная девочка является ее дочерью.

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2 февраля суд приговорил 37-летнюю Маген Фиерамуску к 55 годам тюремного заключения с правом на УДО после отбытия половины этого срока. Изначально женщина могла получить пожизненное заключение, но она полностью признала вину, что стало смягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неизвестные убили женщину, находившуюся на седьмом месяце беременности, и вырезали у нее матку с плодом. Следователи заявили, что, по одной из версий, беременная четвертым ребенком женщина была принесена в жертву во время некоего «жуткого ритуала».

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Никита Савин
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