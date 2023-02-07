Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине

FT: конфликт на Украине вызвал кризис в цепочке поставок боеприпасов в странах Европы

Поддержка Украине в конфликте с Россией вызвала кризис в цепочке поставок боеприпасов в странах Европы. Об этом стало известно газете Financial Times (FT).

По информации издания, производители вооружений хотят как пополнить национальные запасы стран Европейского союза (ЕС), так и обеспечить поставки Киеву. В связи с этим, спрос на товары военного назначения создает нагрузку на европейскую промышленность.

FT пишет, что украинская сторона запрашивает около 5 тысяч снарядов каждый день, что равно годовым потребностям небольшой европейской страны. Кроме того, на логистические цепочки влияет нехватка необходимого сырья, а также остаточные эффекты пандемии коронавируса.

Отмечается, что для решения кризиса многие оружейные компании увеличили число производственных смен и нанимают больше сотрудников. При этом нарастить производство в короткие сроки не получится.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что объем военной помощи Киеву за последние полгода составил 1,07 миллиарда евро. Политик уточнила, что 463,8 миллионов евро из этой суммы были потрачены на военную технику и оборудование для Киева.