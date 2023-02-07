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08:10, 7 февраля 2023Ценности

Популярная певица вышла в свет в оголяющем тело платье

Певица SZA посетила премию «Грэмми-2023» в коротком платье с прозрачными вставками

Фото: Chris Pizzello / AP

Популярная американская певица Солана Имани Роу, более известна как SZA, посетила церемонию награждения музыкальной премии «Грэмми-2023» в откровенном наряде с прозрачными вставками. Снимки публикует издание Page Six.

Так, 33-летняя знаменитость вышла в свет в коротком платье модного дома Mugler, оформленном ассиметричным кроем и длинным шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд частично оголяет грудь, живот и бедра звезды. Вдобавок исполнительница надела босоножки на высоком каблуке в цвет платью, распустила волосы и нанесла макияж в ярких оттенках.

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Ранее в феврале дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон появилась на публике в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала рваное платье длины макси черного цвета, дыры которого оголяли ее тело.

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Екатерина Ештокина
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