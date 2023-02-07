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19:18, 7 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья

Дерматолог Студеникина: заусенцы могут стать причиной воспаления без правильной обработки

Фото: Shutterstock

Заусенцы — поверхностные повреждения кожи около кутикулы — нуждаются в правильной обработке, в противном случае они могут стать причиной воспаления. Об этом дерматолог Светлана Студеникина рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

В качестве основных причин появления заусенцев врач назвала неправильную обработку ногтевого ложа при маникюре или педикюре, привычку грызть ногти или длительный контакт с бытовой химией, антисептиками или водой. Также они могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса, сильного дефицита витаминов. Негативно сказываются на состоянии кожи вокруг ногтей и неблагоприятные внешние условия: холод, ультрафиолет, ветер.

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Студеникина подчеркнула, что заусенцы — не просто эстетический дефект. Эта проблема, по ее мнению, сопряжена с некоторыми опасностями для здоровья.

Отслоившийся участок кожи возле ногтевой пластины пальцев не только причиняет дискомфорт из-за болевого симптома и портит внешний вид рук, но и создает риск развития инфекционного процесса

Светлана СтуденикинаВрач-дерматолог

Тянуть, отрывать или отгрызать заусенцы ни в коем случае нельзя, предупредила дерматолог. В образовавшуюся ранку могут попасть болезнетворные бактерии, что, в свою очередь, существенно повышает риск развития воспаления и нагноения. Студеникина рекомендовала обработать отслоившийся кусочек кожи антисептиком, после чего распарить его и отрезать маникюрными ножницами или щипчиками. В завершение процедуры можно нанести питательный крем или масло для кутикулы, чтобы избежать дальнейшего растрескивания поврежденного участка.

Ранее косметолог-терапевт Кристина Радина перечислила россиянам основные причины регулярных покраснений на лице. В частности, по ее словам, они могут свидетельствовать о куперозе — дерматологическом заболевании, спровоцированном хрупкостью капиллярных сеток и нарушением кровообращения.

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Наталья Обрядина
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