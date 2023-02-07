Появились подробности нападения ученицы на сверстницу в туалете школы в Химках

Пятиклассница нанесла 26 ударов ножом по лицу сверстницы в школьном туалете в Химках

Появились подробности нападения пятиклассницы на сверстницу в школьном туалете в подмосковных Химках. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на лице у потерпевшей было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови, она в тяжелом состоянии. Вскоре школьницу доставят в больницу в Люберцах на вертолете.

Уточняется, что после инцидента мать нападавшей написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: «Извините нас». Одноклассницы рассказали, что не знали о конфликте между сверстницами.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу. ЧП произошло в лицее №10. На перемене школьница, вооружившаяся кухонным ножом, напала на соперницу в туалете. Она нанесла своей жертве серию ударов в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома. На место прибыли сотрудники полиции и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.