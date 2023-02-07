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16:36, 7 февраля 2023Силовые структуры

Раскрыт возможный мотив нападения российской школьницы с ножом на одноклассницу

«МК»: пятиклассница из лицея Химок могла напасть с ножом на одноклассницу из-за мальчика
Начало событий в новости Появились подробности нападения ученицы на сверстницу в туалете школы в Химках

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Назван возможный мотив нападения российской пятиклассницы с ножом на одноклассницу в туалете лицея в подмосковных Химках. Как пишет «МК», конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика, который нравится обеим.

Эту версию высказали учащиеся учебного заведения. Между тем родители напавшей школьницы и пострадавшей девочки затруднились раскрыть причину ссоры. Никто из них прежде не конфликтовал открыто.

Напавшая девочка рассказала, что причиной расправы стало то, что жертва выдала одноклассникам ее секреты. Раньше они дружили, но потом поссорились из-за компьютерной игры, и одна из них решила отомстить другой. В итоге произошла поножовщина, пишет Baza.

ЧП произошло в лицее №10. На перемене школьница, вооружившаяся кухонным ножом, напала на соперницу в туалете. Она нанесла своей жертве серию ударов в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома. Также сообщалось, что на лице у потерпевшей врачи насчитали 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови, она в тяжелом состоянии. Медики планируют отправить ее на вертолете в больницу Люберец. Возбуждены два уголовных дела.

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Любовь Ширижик
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