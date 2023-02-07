Появились данные о состоянии девочки после нападения с ножом в школе в Химках

Минздрав Подмосковья заявил о крайне тяжелом состоянии раненой в школе в Химках девочки

Состояние девочки, которая была ранена ножом в туалете школы в Химках, остается крайне тяжелым. Такие данные появились в Минздраве Подмосковья, передает РБК в Telegram-канале.

После нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

До этого стало известно, что пятиклассница нанесла 26 ударов ножом по лицу сверстницы в школьном туалете в Химках. По информации Telegram-канала Mash, после инцидента мать нападавшей написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: «Извините нас».

Одноклассники отметили, что не знали о конфликте между девочками.

7 февраля в Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу. ЧП произошло в лицее №10. На перемене школьница, вооружившаяся кухонным ножом, напала на соперницу в туалете. Она нанесла своей жертве серию ударов в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.