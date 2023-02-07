Школьница вооружилась ножом и напала на сверстницу в туалете

В Химках пятиклассница напала с кухонным ножом на соперницу в школьном туалете

В Подмосковных Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание SHOT.

По данным издания, ЧП произошло в лицее №10. На перемене школьница, вооружившаяся кухонным ножом, напала на соперницу в туалете. Она нанесла своей жертве серию ударов в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью и произнесла фразу «я ее убила». Как сообщает в своем Telegram-канале издание Mash, нож нападавшая принесла из дома. На место прибыли сотрудники полиции и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая в больнице.

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