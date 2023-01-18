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08:22, 18 января 2023Силовые структуры

Российская школьница во время урока напала с ножом на одноклассницу

В Дагестане следователи выясняют причины нападения школьницы с ножом на одноклассницу

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из-за раненной ножом школьницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло 16 января в общеобразовательной школе села Муги. Ученица девятого класса во время уроки математики выхватила нож и нанесла семь колото-резаных ран своей однокласснице. Пострадавшую удалось оперативно доставить в медицинское учреждение, где ей оказали помощь. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также сотрудниками СКР организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.

В ноябре 2022 года стало известно, что защищавшая мать от побоев 13-летняя российская школьница ранила отчима ножом.

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Владимир Седов
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