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17:37, 23 ноября 2022Силовые структуры

Защищавшая мать от побоев российская школьница ранила отчима ножом

В Нижегородской области 13-летняя школьница ранила отчима ножом

Фото: Shutterstock

В Нижегородской области силовики выясняют обстоятельства ранения жителя города Бор. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, однажды вечером жене потерпевшего позвонили с работы. Звонок был поздний, и ему это не понравилось. Между супругами возникла драка. Оказавшаяся свидетельницей этого 13-летняя девочка решила защитить мать от побоев, схватила нож и нанесла отчиму колющее ранение. После этого женщина вызвала полицию, однако правоохранителям рассказала, что дочь лишь угрожала мужчине ножом, тот якобы стал отнимать у нее холодное оружие и поранился.

Силовики намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать произошедшему правовую оценку.

11 ноября сообщалось, что 12-летняя жительница Мордовии пожаловалась на то, что ее избивают мать и отчим, и попросила забрать ее из семьи.

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Владимир Седов
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