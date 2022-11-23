Защищавшая мать от побоев российская школьница ранила отчима ножом

В Нижегородской области 13-летняя школьница ранила отчима ножом

В Нижегородской области силовики выясняют обстоятельства ранения жителя города Бор. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, однажды вечером жене потерпевшего позвонили с работы. Звонок был поздний, и ему это не понравилось. Между супругами возникла драка. Оказавшаяся свидетельницей этого 13-летняя девочка решила защитить мать от побоев, схватила нож и нанесла отчиму колющее ранение. После этого женщина вызвала полицию, однако правоохранителям рассказала, что дочь лишь угрожала мужчине ножом, тот якобы стал отнимать у нее холодное оружие и поранился.

Силовики намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать произошедшему правовую оценку.

11 ноября сообщалось, что 12-летняя жительница Мордовии пожаловалась на то, что ее избивают мать и отчим, и попросила забрать ее из семьи.