12-летняя россиянка пожаловалась на избиение и попросила забрать ее из семьи

12-летняя девочка пожаловалась на избиение матери и отчима и попросила забрать ее из семьи

12-летняя жительница Мордовии пожаловалась на то, что ее избивают мать и отчим, и попросила забрать ее из семьи. Видеообращение девочки публикует Telegram-канал «Подъем».

По словам школьницы, издевательства продолжаются 2,5 года. В ролике она утверждает, что родственники наносят ей побои, таскают за волосы, выгоняют на улицу, а также заставляют делать уроки на унитазе, чтобы «привыкала к своей будущей профессии». «Мой отчим бьет меня чем попало. Может ударить шнуром от зарядного устройства, а также ремнем», — добавила она.

В конце записи россиянка говорит, что не хочет жить с бабушкой.

В администрации Торбеевского района, где проживает ребенок, информацию о насилии не подтвердили, а обращение девочки связали с «переходным возрастом». «К этой ситуации подключены все органы профилактики, фактов таких не выявлено. За этой девочкой и семьей мы наблюдаем очень давно. Ни семья, ни ребенок никогда не состояли ни на каких видах учета. Семья характеризуется положительно, возможно, переходный возраст. С девочкой работают психологи, педагоги. Фактов насилия не обнаружено. Девочка находится в реабилитационном центре», — заявили там.

Почему за семьей давно велось наблюдение, представители власти не объяснили. В МВД Мордовии, в свою очередь, сообщили, что полиция со своей стороны провела проверку, материалы переданы следователям.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа избила и обматерила своего ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики. Произошедшее попало на видео.