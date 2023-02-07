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16:58, 7 февраля 2023Силовые структуры

Начато расследование после нападения российской школьницы с ножом в Химках

СКР возбудил два уголовных дела после нападения школьницы с ножом на девочку в Химках
Начало событий в новости Раскрыт возможный мотив нападения российской школьницы с ножом на одноклассницу

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Следователи возбудили два уголовных дела после нападения школьницы с ножом на одноклассницу в туалете лицея подмосковных Химок. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Начато расследование о покушении на убийство малолетней. Второе дело касается халатности должностных лиц школы, допустивших нападение.

По предварительным данным следствия, 7 февраля на перемене в помещении школьного туалета между двумя ученицами пятого класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла другой колото-резаные раны принесенным из дома ножом.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и допрос свидетелей.

Ранее 7 февраля сообщалось, что конфликт между девочками мог произойти из-за мальчика, который нравится обеим. Вторая версия связана с их ссорой из-за компьютерной игры. В итоге школьница решила отомстить подруге, выдав одноклассникам ее секреты. В ответ сверстница напала на нее с ножом.

ЧП произошло в лицее №10. На лице потерпевшей врачи насчитали 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови, она в тяжелом состоянии. Медики планируют отправить ее на вертолете в больницу Люберец.

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Любовь Ширижик
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